Иван Ургант встретил Новый год с новой прической — фото

, 20:04 Фото 92

Телеведущий решил встретить Новый год, кардинально сменив имидж.

Фото: Facebook @urgantcom

Телеведущий Иван Ургант похвастался новогодним подарком. Придя в себя после празднования Нового года, он выложил в Instagram свое фото со спортивным велосипедом голубого цвета.

— Ну, Наташка (Кикнадзе, супруга Ивана — Прим.ред.)! Представляете, ждал меня под елкой…настоящий #голубойургант. С Новым Годом! Вы самые внимательные и лучшие! — написал Ургант.

Instagram @urgantcom

Примечательно, что подписчики Ивана Урганта почти не обратили внимания на средство передвижения. Их шокировало, что телеведущий на снимке лысый. Комментарии с юмором последовали один за другим.

— Теперь шутки над Нагиевым не прокатят

— В первый раз вижу, чтобы Дед Мороз забрал что-то за свой подарок…но почему именно волосы?

— Ти хоть в президенти не йди! (орфография и пунктуация авторов сохранена - прим.ред.)

Поклонники Ивана Урганта буквально разделились на два лагеря — одни говорят, что ведущему очень идет новая прическа. Другие, напротив, были не в восторге от нового имиджа Ивана и даже придумали хештег #вернитеваневолосы.

Ранее Пятый канал сообщал, что Брежнева и Меладзе впервые появились вместе у Урганта.

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