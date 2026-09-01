«Даже я не способна спеть такую ерунду»: Бузова высмеяла творчество Ярушина

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 56 0

Певица не оценила эксперимент коллеги.

В каких отношениях Стас Ярушин и Ольга Бузова дружат ли

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова высмеяла первый трек Стаса Ярушина на английском

Певица Ольга Бузова отреагировала на новый музыкальный эксперимент Стаса Ярушина, который впервые выпустил песню на английском языке. Артист представил трек «Zombie», однако реакция телеведущей оказалась неоднозначной.

Бывший актер «Универа» решил расширить свою аудиторию и обратился к англоязычной музыке. В новой композиции Ярушин рассказал о влиянии социальных сетей на людей, которые, по задумке автора, постепенно превращаются в зависимых от внимания и лайков пользователей.

Фото: Instagram*/buzova86

Бузова показала видео из гримерки, где Ярушин танцевал под собственную песню. Сначала певица внимательно слушала трек, а затем закрыла лицо руками, продемонстрировав удивление от услышанного.

«Круто, Стас, даже я не могу спеть такую *** (ерунду. — Прим. ред)», — прокомментировала Бузова.

Ярушин в ответ с юмором отреагировал на слова коллеги, после чего Бузова все же изменила свое мнение о композиции. Позже артистка призналась, что привыкла к песне и даже начала ее напевать.

«То ли я привыкла, то ли смирилась, но я уже фанатка Zombie, напеваю ее везде! Стас, продолжай», — обратилась она к артисту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Тема:
Ольга Бузова
31 авг
Бузова «улетела в космос» после мужских рук: что творилось с певицей в бане — фото
25 авг
Бузова влюбилась в 29-летнего парня? Что за красавец покорил сердце певицы
24 авг
«Вторая — немного странно»: сестра Бузовой рассказала, почему не назвала дочь Анной
18 авг
«Многого лишена»: Бузова готовится к операции по коррекции шрамов на ноге
17 авг
«Прекратите»: Бузова попросила больше не интересоваться ее здоровьем
15 авг
«В ремонт больше не вписываюсь»: Бузова о покупке дачи
15 авг
«Уважение ко всем девушкам»: Бузова про утренний макияж
15 авг
«Спасла, когда он не хотел жить»: Бузова о «лечебных» песнях
15 авг
«Слишком тесно»: Бузова о масштабах своего творчества
14 авг
«Я вообще его фанатка»: Бузова вступилась за Билана после скандала со сценой
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.38
0.78 100.57
0.89
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:24
Лидеры стран ШОС подписали в Бишкеке почти три десятка документов
14:12
В Непале ищут 12 пропавших без вести во время наводнения россиян
13:55
«Даже я не способна спеть такую ерунду»: Бузова высмеяла творчество Ярушина
13:47
Жалоба на приговор Артему Чекалину поступила в Мосгорсуд
13:38
Не просто первый звонок: сколько Лерчек тратит на обучение детей
13:26
Не все так просто: россиянам потребуется оформлять разрешение на въезд в Казахстан

Сейчас читают

Звонок для звезды! — Как выглядели бы знаменитости в образе учителей
«Полнейший эксклюзив»: как дети российских звезд провели 1 сентября
Небесное кольцо над Китаем: у самого высокого моста появилось чудо
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео