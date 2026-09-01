«Даже я не способна спеть такую ерунду»: Бузова высмеяла творчество Ярушина
Певица не оценила эксперимент коллеги.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Ольга Бузова высмеяла первый трек Стаса Ярушина на английском
Певица Ольга Бузова отреагировала на новый музыкальный эксперимент Стаса Ярушина, который впервые выпустил песню на английском языке. Артист представил трек «Zombie», однако реакция телеведущей оказалась неоднозначной.
Бывший актер «Универа» решил расширить свою аудиторию и обратился к англоязычной музыке. В новой композиции Ярушин рассказал о влиянии социальных сетей на людей, которые, по задумке автора, постепенно превращаются в зависимых от внимания и лайков пользователей.
Бузова показала видео из гримерки, где Ярушин танцевал под собственную песню. Сначала певица внимательно слушала трек, а затем закрыла лицо руками, продемонстрировав удивление от услышанного.
«Круто, Стас, даже я не могу спеть такую *** (ерунду. — Прим. ред)», — прокомментировала Бузова.
Ярушин в ответ с юмором отреагировал на слова коллеги, после чего Бузова все же изменила свое мнение о композиции. Позже артистка призналась, что привыкла к песне и даже начала ее напевать.
«То ли я привыкла, то ли смирилась, но я уже фанатка Zombie, напеваю ее везде! Стас, продолжай», — обратилась она к артисту.
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