Видео: Руферы без труда проникли в башню Финляндского вокзала в Петербурге

Петербургские руферы из команды Urban Dreams опубликовали на своем YouTube-канале новый ролик, на котором видно, как они покоряют башню Финляндского железнодорожного вокзала в Санкт-Петербурге. Экстремалы на своем примере рассказали и показали, как можно проникнуть на башню.

— Лучший друг руфера — это наглость и смекалка. Замок висел для видимости, — отметил один из руферов.

Примечательно, что на своем пути молодые люди не встретили ни камеры наблюдения, ни охрану, хотя Финляндский вокзал является вокзалом международного уровня. С него отправляются поезда в города Европы.

Высота башни вокзала составляет 16 метров. Также ее венчает 30-метровый шпиль из нержавеющей стали. Раньше он использовался в качестве флагштока.

Ранее Пятый канал сообщал, что руферов Петербурга собираются штрафовать за незаконные вылазки на крыши.