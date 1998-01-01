Видео: Руферы без труда проникли в башню Финляндского вокзала в Петербурге

Петербургские руферы из команды Urban Dreams опубликовали на своем YouTube-канале новый ролик, на котором видно, как они покоряют башню Финляндского железнодорожного вокзала в Санкт-Петербурге. Экстремалы на своем примере рассказали и показали, как можно проникнуть на башню.
Примечательно, что на своем пути молодые люди не встретили ни камеры наблюдения, ни охрану, хотя Финляндский вокзал является вокзалом международного уровня. С него отправляются поезда в города Европы.
Высота башни вокзала составляет 16 метров. Также ее венчает 30-метровый шпиль из нержавеющей стали. Раньше он использовался в качестве флагштока.
Ранее Пятый канал сообщал, что руферов Петербурга собираются штрафовать за незаконные вылазки на крыши.