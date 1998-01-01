Илья Резник: «Я хожу в белом, и все думают, что я миллионер»

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Юбилейный год позволил поэту-песеннику вернуть крупную сумму, которую Иосиф Кобзон ему одолжил за два года до этого.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Вяткин, Пятый канал

Илья Резник и его жена Ирина Романова празднуют фарфоровую свадьбу — 20 лет совместной жизни!

— Что только не делали, всякие травли и скандалы, интриги плели, и чего только не было за эти 20 лет, — рассказывает супруга поэта Ирина.

Впервые в откровенном интервью программе Пятого канала «Светская хроника» — все подробности семейной жизни народного артиста и его тайного венчания.

— Мы в этом году обвенчались, чем повергли в шок наших недоброжелателей. Ну, это их личное дело; главное, что наши друзья за нас очень порадовались, потому что мы не делали из этого пиар-повода. Мы специально, наверное, это сделали, и так сложилось, что мы обвенчались именно в Крыму. Чтобы это было тихо, — говорит жена Резника.

Еще несколько лет назад к недоброжелателям Ирина относила и саму Аллу Пугачеву! Когда поэт развёлся с женой Мунирой Аргумбаевой и начал новые отношения, Примадонна не одобрила выбор друга. А некоторые СМИ тогда даже писали, что это брак по расчету.

— Мы простили всех своих обидчиков. Мы ни на кого не держим зла.

Помирил Пугачеву и Резника несчастный случай. Три года назад поэт едва не умер от потери крови. Ему стало плохо в купе поезда на Ленинградском вокзале. Врачи диагностировали у артиста желудочное кровотечение.

— Сделали сложнейшую операцию, потому что язва была огромная. Как у всех гениальных людей, она была расположена не так, как нужно, то есть туда было обыкновенному врачу, может быть, не такому опытному не подлезть. Она было где-то спрятана за двенадцатиперстной кишкой, и вот еще и с заворотом.

Когда Резник оказался в больнице, именно Алла Пугачева была одной из первых, кто позвонил и предложил помощь. Хотя к тому моменту они уже больше десяти лет не общались!

— Алла позвонила, да, предложила помощь свою. Я говорю: «Аллочка, ну слава богу, спасибо тебе». Она молодец, конечно, очень трогательно, — вспоминает Илья Резник.

Однако ни Аллу Пугачеву, ни друзей, ни родню на венчание Резники не позвали. В этот день они решили быть только вдвоем!

— Обвенчались мы в Нижней Ореанде, под Ялтой. В храме нашем любимом, где я читаю свои молитвы, — рассказывает поэт-песенник.

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В Ялте Резник проводит каждое лето. В остальное время поэт вместе с женой живет в Подмосковье в съемном доме. На аренду уходит около 140 тысяч рублей в месяц, а это крупная сумма для поэта: свои книги Резник принципиально не продает. Артисты, которых он сделал знаменитыми, помогают нечасто, поэтому у супругов накапливаются долги.

— У нас всё равно накапливаются периодически наши долги. Но сейчас это не так страшно, потому что был юбилейный год и мы смогли отдать долг Иосифу Давыдовичу Кобзону, который висел на нас два года, — делится Ирина Романова.

— Я не умею просить, и у меня это не получается. Я хожу в белом, и все думают, что я миллионер, — отмечает Илья Резник.

Заработать на жизнь Резникам удается в театре, который они вместе с Ириной создали для талантливых детей. А вот своих собственных детей и внуков поэт видит редко. Они уже выросли и разъехались по миру. Все — от предыдущих браков.

— Максим, мой старший, он стал драматургом. Женя, мой средний сын, он сейчас видный адвокат, очень много выигрывает. Алиса живет в Германии, получила грант для фотографов она выиграла. У нее выставка была у Зураба Церетели два года назад. Вот такие дети.

Общих детей у Ирины и Ильи Рахмиэлевича нет и не будет, заявляет поэт. Он, в отличие от звездных коллег, категорически против суррогатного материнства.

Илья Резник признается: в свои 80 он, наконец, раскрыл секрет долгой семейной жизни — любовь, общие интересы и спорт, благодаря которому народный артист на зависть всем в отличной форме.

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