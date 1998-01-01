Путешественнице «бабе Лене» диагностировали смертельное заболевание

Популярная travel‐блогер из Красноярска, 91-летняя Елена Ерхова находится в тяжелом состоянии в больнице.
Фото: Instagram @babushka_1927
Популярной в сети путешественнице Елене Ерховой, которая больше известна под псевдонимом «баба Лена», диагностировали рак легких четвертой стадии. 91-летняя женщина сейчас находится в онкоцентре в тяжелом состоянии, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сообщение, опубликованное Екатериной Папиной на странице в Facebook.
— Это утро принесло очень грустные новости. Баба Лена в крайне тяжелом состоянии в больнице. Рак легких четвертой стадии… Светлая, добрая наша бабуля, — написала Екатерина.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что перед Новым годом пенсионерка-путешественница была госпитализирована. После обследования стало понятно, что у «бабы Лены» неоперабельный рак. В середине января ей стало значительно хуже.
Последние годы баба Лена путешествовала по всему мира на деньги, которые откладывала с пенсии. В 2017 году Елена Ерхова приняла участие в мотопробеге по Германии.
9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.