Путешественнице «бабе Лене» диагностировали смертельное заболевание

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Популярная travel‐блогер из Красноярска, 91-летняя Елена Ерхова находится в тяжелом состоянии в больнице.

Фото: Instagram @babushka_1927

Популярной в сети путешественнице Елене Ерховой, которая больше известна под псевдонимом «баба Лена», диагностировали рак легких четвертой стадии. 91-летняя женщина сейчас находится в онкоцентре в тяжелом состоянии, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сообщение, опубликованное Екатериной Папиной на странице в Facebook.
 
— Это утро принесло очень грустные новости. Баба Лена в крайне тяжелом состоянии в больнице. Рак легких четвертой стадии… Светлая, добрая наша бабуля, — написала Екатерина.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что перед Новым годом пенсионерка-путешественница была госпитализирована. После обследования стало понятно, что у «бабы Лены» неоперабельный рак. В середине января ей стало значительно хуже.

Последние годы баба Лена путешествовала по всему мира на деньги, которые откладывала с пенсии. В 2017 году Елена Ерхова приняла участие в мотопробеге по Германии.

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