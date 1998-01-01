Епархия: Иеродьякона, устроившего «пьяную» аварию, ждет церковный суд

Епископ Великолукский и Невельский Сергей Булатников в среду, 16 января, в интервью Пятому каналу рассказал, что иеродьякон Андрей Парфенов на время расследования и до решения суда отстранен от службы. А в случае, если он будет признан виновным его ждет и церковный суд.

— Надо дождаться определения следственных органов. Если он будет признан виновным — будет церковный суд. Никаких поблажек не будет. Любой человек должен отвечать за свои поступки, — заявил Его Преосвященство.

Сам предполагаемый виновник ДТП иеродьякон Андрей Парфенов попросил прощения за содеянное и заявил о готовности возместить ущерб.

Ранее Пятый канал сообщал, что пьяный иеродиакон устроил ДТП, в котором пострадала петербургская журналистка. Клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки Андрей Парфенов выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто.