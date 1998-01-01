«Его доконали!»: Марк Рудинштейн о состоянии Армена Джигарханяна

72-летний продюсер и создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн в среду, 16 января, рассказал в интервью Пятому каналу о состоянии 83-летнего народного артиста СССР Армена Джигарханяна.

— Сейчас он в больнице находится. За ним следят хорошо. Рассчитывать на выздоровление уже нечего. Его доконали! Виноваты те события, начиная с закрытия в кабинете. А потом его травили лекарствами. Все это сказалось, — говорит Марк Рудинштейн.

Ранее Пятый канал сообщал, что Армена Джигарханяна потеряли в театре. Народный артист давно не появляется на публике и не отвечает на телефонные звонки. При этом он скорее всего жив, в противном случае Департамент культуры оповестил бы его коллег.