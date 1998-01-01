В Кремле отреагировали на информацию о попытке покушения на Путина в Сербии

Спецслужбы Сербии гарантируют безопасность президента РФ Владимира Путина на время его официального визита в республику, запланированного на 17 января. Так прокомментировал сообщения СМИ о предотвращении покушения на российского лидера его помощник Юрий Ушаков, пишет «Экономика сегодня».

По его словам, сербская сторона тесно сотрудничает с российской в соответствующих вопросах обеспечения безопасности. Ушаков добавил, что информацию о покушении он узнал из прессы, а других сообщений на этот счет к нему пока не поступало.

Как ранее сообщал Пятый канал, сербские спецслужбы арестовали в городе Нови-Пазар ваххабита, который готовил покушение на Путина. У 21-летнего мужчины было найдено оружие, химикаты для изготовления самодельных взрывных устройств, а также флаг террористической группировки ИГ*.

* — запрещена в РФ