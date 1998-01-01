Мэй преодолела вотум недоверия и готовит альтернативный план по Brexit

Карьера премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и ее кабинета вновь висела на волоске после того, как накануне Плата общин проголосовала против предложенного ей проекта Brexit. Голосование для Мэй было сокрушительным и историческим: против 432 депутата и лишь 202 — за. Такое фатальное поражение кабинета министров произошло впервые за 95 лет.

На фоне происходящего в атаку пошел главный конкурент Терезы Мэй лидер оппозиции Джереми Корбин. Сразу после этого, как и ожидалось, он запустил процедуру вотума недоверия действующему правительству, но и в этот раз «свинцовая леди» устояла.

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Против вотума недоверия правительству проголосовали чуть больше половины представителей британского парламента — 325, за — 306. От краха Мэй спас перевес всего лишь в 19 голосов.

Сразу после голосования премьер-министр заявила, что уже приступила к формированию нового альтернативного плана по Brexit, который она должна будет представить на суд в понедельник, 21 января.