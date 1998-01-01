Фатальный провал Мэй и жесткий Brexit: парламент отверг проект сделки с ЕС

Развод Великобритании с Евросоюзом может обернуться хаосом. Парламент страны отклонил предложение Терезы Мэй по Брекзит, который обсуждался в течении последних полутора лет. Против сделки проголосовали свыше 400 депутатов. Реакция премьер-министра на это была весьма категоричной. Выступая в Палате Общин, глава правительства заявила, что парламентарии не прислушались к воле своих избирателей. Но при этом Тереза Мэй не теряет надежды еще договориться с депутатами.

— В первую очередь нам надо получить подтверждение, что это правительство все еще пользуется доверием парламента. Я полагаю, что пользуется, но с учетом масштаба и важности сегодняшнего голосования будет правильно, если у других будет возможность подвергнуть это проверке, если они захотят, — заявила перед голосованием премьер-министр.

Но по мнению лидера оппозиционной Лейбористской партии Мэй не стоит надеяться на какую-либо поддержку. Голосование явно дало понять, ее не будет. Более того, сразу после объявления результатов, Джереми Корбин объявил о запуске процедуры выражения правительству вотума недоверия.

— После неудачных переговоров Палата общин вынесла свой вердикт по поводу Brexit. И этот вердикт решающий. Я слышу слова премьер-министра, но действия ее правительства говорят одинаково ясно. Она только сейчас начала действовать, чтобы сохранить сделку по Brexit, так как она была решительно отвергнута парламентом от имени народа страны, — заявил ярый противник Мэй.

Мэй в отставку? В Британии парламент решает судьбу Brexit и Кабмина

Вопрос о вотуме недоверия в британском парламенте планируют обсудить уже сегодня вечером. Между тем, реакция на итоги голосования последовала незамедлительно. Представители Еврокомиссии выразили сожаление, так как решение британского парламента, означает, что Brexit будет жестким. То есть, Соединенное Королевство установит на границах контрольно-пропускные пункты, а для вьезда необходимо будет оформлять визы. Итоги голосования в парламенте спровоцировали демонстрации в Лондоне. К стенам парламента вышли и сторонники, и противники Брэкзита. Одни требуют не медлить и скорее попрощаться с Европой. Другие хотят остаться в ЕС и провести новый референдум… Пока митинги проходят мирно.