Предвестница смерти: Черная дыра могла стать «прародительницей» Нибиру

Стала известна новая версия возникновения планеты Нибиру. Ученые выяснили, что по Млечному пути блуждает гигантская черная дыра, размеры которой в 32 тысячи раз больше Солнца. Согласно предположениям астрологов, «Звезду смерти» могла зародить именно она.

Произведя необходимые расчеты, исследователи установили, что примерно 120 тысяч лет назад черная дыра была очень близко к нашей Солнечной системе. Именно в этот момент могла появиться «зловещая» Нибиру.

«Черная дыра — мать смертоносной звезды», — утверждают последователи теории. Они уверены, что «космические монстры» могут не только всасывать в себя материю, но и отдавать ее обратно.

Ранее Пятый канал сообщал, что Нибиру двинулась дальше на запад. «Звезду смерти» видели над Якутией, причем не одну, а в сопровождении спутников.