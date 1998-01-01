Минобороны запретит «дембелям» пользоваться соцсетями

Военнослужащим, отслуживших срочную военную службу и уволенным в запас могут запретить создавать аккаунты в социальных сетях. За нарушение этого, бывшим военным может грозить уголовное наказание. Об этом сообщает URA.RU.

Такое ограничение, в первую очередь коснется военных, которые были допущены к государственной тайне и проходивших службу за пределами Российской Федерации. Срок запрета может составить до пяти лет.

В новом варианте закона о «Статусе военнослужащего» после внесения поправок, предполагалось запретить публиковать в личных аккаунтах срочников фото и видео объектов и документов, содержащих государственную тайну, а также ставить геометки, при нахождении на объектах Минобороны. Однако военное ведомство РФ намерено ужесточить требования и распространить требования и на военнослужащих, уволенных в запас.

В случае принятия этой инициативы, нарушителям может грозить нет только административное, но и уголовное преследование.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как депутаты в первом чтении приняли закон о запрете селфи для срочников.