Актриса Мария Порошина с новорожденным сыном выписались из роддома. Об этом она рассказала в Instagram 16 января.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna) 16 Янв 2019 в 2:35 PST

— Мы домой! Очень соскучилась по своим девчонкам! Впереди столько интересного! Спасибо огромное всем и каждому за поздравления, добрые слова и поддержку! — написала артистка в посте, прикрепив семейную фотографию.

Поклонники Порошиной порадовались за актрису и пожелали ей и малышу счастья.

— Вы — умница! Родить пятого ребенка — это прекрасно! Удачи вам! — написал в комментариях один из пользователей.

Ранее Пятый канал сообщал, что 45-летняя Мария Порошина в пятый раз стала мамой, находясь при этом в разводе. У нее есть четыре дочери: 22-летняя Полина, 13-летняя Серафима, восьмилетняя Аграфена и двухлетняя Глафира. Однако имя отца ребенка артистка предпочитает не раскрывать. По мнению знакомых, это может быть либо актер Илья Древнов, либо женатый мужчина. Сама же актриса в одном из интервью заявила, что отцом якобы является иностранец.