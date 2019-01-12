Мария Порошина с новорожденным сыном выписались из роддома — фото

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Актриса поделилась с поклонниками радостной новостью.

Фото: ВКонтакте @club4795854

Актриса Мария Порошина с новорожденным сыном выписались из роддома. Об этом она рассказала в Instagram 16 января.

 
 
 
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Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna)

— Мы домой! Очень соскучилась по своим девчонкам! Впереди столько интересного! Спасибо огромное всем и каждому за поздравления, добрые слова и поддержку! — написала артистка в посте, прикрепив семейную фотографию.

Поклонники Порошиной порадовались за актрису и пожелали ей и малышу счастья.

— Вы — умница! Родить пятого ребенка — это прекрасно! Удачи вам! — написал в комментариях один из пользователей.

Ранее Пятый канал сообщал, что 45-летняя Мария Порошина в пятый раз стала мамой, находясь при этом в разводе. У нее есть четыре дочери: 22-летняя Полина, 13-летняя Серафима, восьмилетняя Аграфена и двухлетняя Глафира. Однако имя отца ребенка артистка предпочитает не раскрывать. По мнению знакомых, это может быть либо актер Илья Древнов, либо женатый мужчина. Сама же актриса в одном из интервью заявила, что отцом якобы является иностранец

 
 
 
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Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna)

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