Мартиросян насмешил подписчиков архивным фото с Харламовым

Известный шоумен, мастер Stand-up Comedy Гарик Мартиросян порадовал своих подписчиков. Он опубликовал в своем Instagram фото со своим товарищем и коллегой Гариком Харламовым, знакомым зрителям под сценическим псевдонимом «Бульдог». На фото юноши совсем молоды.

По версии Мартиросяна, фото сделано 40 лет назад.

Instagram @martirosian_official

Мартиросян, известный своим прекрасным умением импровизировать, в свойственной ему манере рассказал об истории фотографии.

— 1979 год. 17 января. Это были золотые деньки! Мы с Харламовым заработали по 300.000.000.000 долларов на продаже гуаши в Колумбии и прилетели отдыхать на Багамские острова (свои). На фото мы очень стильные. Поверьте мне. И крутые максимально! — так подписал свою публикацию известный шоумен.

Фото и история очень повеселила подписчиков Гарика Мартиросяна — публикация продолжает собирать лайки. Некоторые подписчики, правда, предложили другую версию истории снимка.

— Судя по микрофону в руках, вы работали зазывалами на автобусные экскурсии по Липецку. «Товарищи, проходим в автобус, отправляемся через 15 минут…», — написал один и поклонников Мартиросяна.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Мартиросян заявил, что песни Бузовой «хуже ядерной войны».