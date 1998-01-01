Мартиросян насмешил подписчиков архивным фото с Харламовым

Известный шоумен, мастер Stand-up Comedy Гарик Мартиросян порадовал своих подписчиков. Он опубликовал в своем Instagram фото со своим товарищем и коллегой Гариком Харламовым, знакомым зрителям под сценическим псевдонимом «Бульдог». На фото юноши совсем молоды.
По версии Мартиросяна, фото сделано 40 лет назад.
Мартиросян, известный своим прекрасным умением импровизировать, в свойственной ему манере рассказал об истории фотографии.
Фото и история очень повеселила подписчиков Гарика Мартиросяна — публикация продолжает собирать лайки. Некоторые подписчики, правда, предложили другую версию истории снимка.
— Судя по микрофону в руках, вы работали зазывалами на автобусные экскурсии по Липецку. «Товарищи, проходим в автобус, отправляемся через 15 минут…», — написал один и поклонников Мартиросяна.
Ранее Пятый канал рассказывал, как Мартиросян заявил, что песни Бузовой «хуже ядерной войны».