ПФР собирается сократить несколько тысяч сотрудников

Пенсионный фонд России собирается сократить в 2019 году несколько тысяч сотрудников в связи с оптимизацией своей деятельности. Об этом заявил в четверг, 17 января, глава ПФР Антон Дроздов.

— Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий. У нас есть определенные планы, как правило, это несколько тысяч человек, — цитирует Дроздова ТАСС.

По словам главы Пенсионного фонда, «дорожная карта» именно по оптимизации будет принята в течение ближайшего месяца.

По данным агентства, в Пенсионном фонде России сейчас работает более 100 тысяч сотрудников. Он имеет 84 отделения и почти две с половиной тысяч клиентских служб в регионах.

Ранее, как сообщал Пятый канал, Антон Дроздов, комментируя заявление депутата Госдумы РФ Пашина о «роскошных дворцах» Пенсионного фонда, заявил, что все здания построены по нормативам и внутри представляют из себя обычные офисы.