У пожарных Петербурга были претензии к руководству сгоревшей типографии

Крупный пожар в Петербурге — в здании типографского комплекса произошел днем в четверг, 17 января. В результате ЧП выгорели 100 квадратных метров. К моменту приезда спасателей огонь вырывался из окон второго этажа. Из здания успели эвакуировать три десятка человек. Но жертв избежать не удалось — между вторым и третьи этажами обрушились перекрытия. Три человека погибли, еще трое получили травмы.

— Пожар локализован, все необходимые команды даны, сейчас происходят работы по разбору завалов. По поводу того, чтобы вынести оттуда тех, кто погиб, — заявил, прибывший на место ЧП глава Петербурга Александр Беглов.

Пострадавшие в больнице, их жизни ничто не угрожает:

Юлия Ч., — госпитализирована в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Михаил Л., 1970 года рождения, — госпитализирован в Больницу № 26 Наталья Р., — госпитализирована в Больницу № 26

По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело по статье — «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В петербургском МЧС в свою очередь добавили, что к руководству предприятия и ранее от пожарных надзорных органов были претензии, в результате чего руководство было даже привлечено к административной ответственности.