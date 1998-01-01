У пожарных Петербурга были претензии к руководству сгоревшей типографии

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В результате ЧП в историческом газетном комплексе на Ленинском проспекте погибли три человека, еще трое госпитализированы.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Крупный пожар в Петербурге — в здании типографского комплекса произошел днем в четверг, 17 января. В результате ЧП выгорели 100 квадратных метров. К моменту приезда спасателей огонь вырывался из окон второго этажа. Из здания успели эвакуировать три десятка человек. Но жертв избежать не удалось — между вторым и третьи этажами обрушились перекрытия. Три человека погибли, еще трое получили травмы.

— Пожар локализован, все необходимые команды даны, сейчас происходят работы по разбору завалов. По поводу того, чтобы вынести оттуда тех, кто погиб, — заявил, прибывший на место ЧП глава Петербурга Александр Беглов.

Пострадавшие в больнице, их жизни ничто не угрожает:

  1. Юлия Ч., — госпитализирована в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе
  2. Михаил Л., 1970 года рождения, — госпитализирован в Больницу № 26
  3. Наталья Р., — госпитализирована в Больницу № 26

По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело по статье — «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В петербургском МЧС в свою очередь добавили, что к руководству предприятия и ранее от пожарных надзорных органов были претензии, в результате чего руководство было даже привлечено к административной ответственности.

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