Видео: Более 20 машин столкнулись на заснеженной дороге в Грузии

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Массовая авария произошла вечером 17 января вблизи села Игоети Горийского района.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе, Youtube @LIVE

В страшном ДТП на центральной магистрали Грузии разбились более 20 автомобилей. По информации грузинского Первого канала пострадали шесть человек. На месте мобилизованы группы скорой медицинской помощи.

Причиной массовой аварии стали гололед и плохая видимость на дороге. Сразу несколько участков трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе оказались закрыты для легкового и грузового транспорта. Сейчас рабочие ведут очистку дорожного покрытия и обработку его солью.

В МВД Грузии призывают водителей соблюдать правила дорожного движения на скользкой дороге, а также использовать зимние шины. 

Ранее Пятый канал сообщал, что число жертв снежного апокалипсиса в Европе превысило 20 человек.

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