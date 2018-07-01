Видео: Более 20 машин столкнулись на заснеженной дороге в Грузии

В страшном ДТП на центральной магистрали Грузии разбились более 20 автомобилей. По информации грузинского Первого канала пострадали шесть человек. На месте мобилизованы группы скорой медицинской помощи.

Причиной массовой аварии стали гололед и плохая видимость на дороге. Сразу несколько участков трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе оказались закрыты для легкового и грузового транспорта. Сейчас рабочие ведут очистку дорожного покрытия и обработку его солью.

В МВД Грузии призывают водителей соблюдать правила дорожного движения на скользкой дороге, а также использовать зимние шины.

Ранее Пятый канал сообщал, что число жертв снежного апокалипсиса в Европе превысило 20 человек.