Фото: На КАД в Петербурге произошла авария с участием не менее 10 машин

В Петербурге на кольцевой автодороге (КАД) произошло ДТП. Авария случилась перед Вантовым мостом днем в пятницу, 18 января.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны, также нет информации о наличии и количестве пострадавших. Судя по фото и сообщениям, которые публикуют в сети очевидцы ДТП, в столкновении участвовали порядка десяти машин, как минимум одна из которых — грузовая.

Однако официальные представители ГИБДД подчеркивают, что массового столкновения на данном участке нет. Вместо этого неподалеку друг от друга произошло несколько небольших аварий. В настоящее время движение по КАД затруднено — движение осуществляется только по двум полосам.

Ранее Пятый канал сообщал о крупном ДТП в Грузии, в котором участвовало больше 20 автомобилей.