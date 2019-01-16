Первая женщина-тренер в истории футбола ФРГ выбирает игроков по размеру достоинства

Первая в истории немецкого мужского футбола женщина-тренер Имке Вюббенхорст ответила на сексистский вопрос журналиста Welt, который спросил ее о поведении в раздевалке, пишет «Спорт-Экспресс».

Корреспондент спросил, предупреждает ли Имке своих подопечных сиреной перед входом в раздевалку, чтобы те успели прикрыться.

— Конечно, нет! Я — профессионал. Выбираю игроков по размеру полового члена! — ответ Вюббенхорст поверг журналиста в ступор.

Мировые СМИ растиражировали комментарий тренера, отметили юмор специалиста и упрекнули сотрудника Welt в дискриминации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Imke Wübbenhorst (@imkewuebbenhorst) 15 Янв 2019 в 11:03 PST

30-летняя Имке Вюббенхорст возглавляет «Клоппенбург», который борется за выживание в пятой по силе немецкой лиге. Клуб недавно покинул единственный спонсор. Благодаря харизматичной немке за выступлением скромной футбольной команды будут следить не только немногочисленные болельщики, но и журналисты по всему миру.

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