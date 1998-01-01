Сын Арнольда Шварценеггера воссоздал знаменитое фото отца

21-летний внебрачный сын культуриста и актера Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна буквально воссоздал знаменитое «фирменное» фото своего отца спустя 43 года. На своей странице в Instagram парень опубликовал снимок, на котором он предстал в той же позе в спортивном зале.

Сын знаменитого культуриста решил показать общественности, что он находится ни чуть не в худшей форме, чем его отец. Поклонники поддержали молодого человека в комментариях. Один из подписчиков буквально подметил, что видит нового «терминатора» и пора перезапустить фильм.

Издание Mirror опубликовало ролик, в точности повторяющий кадры из фильма «Терминатор 2: Судный день», где Джозеф Баэна повторяет «роль» своего знаменитого отца.

Ранее Пятый канал сообщал, что на форуме в Киеве робота одели в вышиванку, а Арнольду Шварценеггеру вручили каравай. Украинцы попытались удивить известного голливудского актера.