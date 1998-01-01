Тимати заявил, что перестал носить обувь и пользоваться дезодорантом

Популярный рэпер Тимур Юнусов, известный слушателям под псевдонимом Тимати, решил на некоторое время стать «бомжом». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

— Перестал думать о том, во что одеться и куда идти вечером, хожу как бомж везде босиком. Перестал бриться, использовать гели для душа, дезодорант, парфюм, — написал артист.

Instagram @timatiofficial

К своему признанию он прикрепил фото с пляжа, на котором проводит свой отпуск. На снимке артист стоит спиной к камере с доской для серфинга в руках. Также в своей публикации рэпер признался, что перестал «зависать» в социальных сетях и мобильном телефоне. Кроме того, Тимати отметил, что ему нравится отдыхать в стране, где его никто не знает, потому что не нужно «озираться в толпе».

— Быть дикарем ******* (здорово — прим. ред.), наверное, это одна из немногих реальных формул перезагрузки, — резюмирует музыкант.

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