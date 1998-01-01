Что принесет грядущая неделя: Астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Астролог Павсекакий Богданов рассказал, чего знакам стоит ждать на неделе с 21 января. Одних ожидает успех в любви, других — в делах, а третьих — в покупках. Отдельно Богданов объяснил, в какие дни вас будет подстерегать неудача.
Овнам на грядущей неделе можно не беспокоиться о деньгах, но стоит задуматься о здоровье
Близнецов ожидает неудача в начале недели, но к середине можно рассчитывать на подъем. Особо стоит уделить внимание семье.
Ракам стоит заняться финансами — звезды благоволят. А вот личная жизнь может принести огорчения к концу недели.
Огненному знаку льва стоит отдохнуть и расслабиться на следующей неделе — предстоящие семь дней обещают быть полны положительными эмоциями.
Девам же наоборот, советуют провести неделю в трудах — вложенные силы возвратятся успехом.
Для весов неделя 21–27 января будет крайне успешным временем для дел любовных.
Скорпионам стоит задуматься о делах — звезды поощрят излишнюю активность.
Стрельцы будут подвержены риску здоровья, зато в делах можно будет пуститься в авантюры.
Козерогам впору ликовать — вся неделя для них будет сплошной удачей.
Водолеям стоит сосредоточиться на гармонии внутреннего мира — излишние покупки могут принести разочарование.
Рыбы, как и козероги проживут хорошую неделю — не будет отрицательных дней, а перемены в здоровье и личной жизни принесут пользу.
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