«Можно друг у друга обувь тырить»: Возлюбленную Тимати высмеяли в сети из-за размера ног

22-летняя модель Анастасия Решетова поделилась с подписчиками в Instagram трогательным снимком. На фото девушка позирует вместе с рэпером Тимати (Тимур Юнусов — прим.ред.) на фоне заката. Пара с завидной регулярностью выкладывает фото с совместного отдыха на курорте. Пользователи не заставили себя ждать и высмеяли внешние недостатки Анастасии, сообщают Дни.ру.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Многие поклонники подметили, что девушка гораздо выше хип-хоп исполнителя, да и ноги ее не чуть не меньшего размера.

— У вас с Тимой, наверное, размер обуви одинаковый) экономия можно у друг друга обувь тырить)

— Пришлось на камень пониже спуститься...

— Тимати бы табурет)

В целом, основная масса поклонников пожелала паре счастья.

Ранее Пятый канал сообщал, что Тимати сделал предложение Анастасии Решетовой в столице романтики. Рэпер и модель встретили Новый год в Париже.