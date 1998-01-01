Медведева и Загитова снова вместе: фигуристки снялись в рекламе японской игры

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева снялись в совместном рекламном ролике. Видео посвящено рекламе японской мобильный игры Puella Magi Madoka Magica Side Story: Magia Record и доступно на YouTube-канале maidigitv.

Девушки выступают в образах героинь-союзниц: Загитова изображает персонажа Мадоку, а Медведева — ее соратницу Хомуру. Совместный ролик двух всемирно известных фигуристок развеял слухи о вражде девушек.

Пересуды о соперничестве двух спортсменок пошли после Олипмиады-2018 в Пхенчхане, где они были главными фаворитками. В итоге, Загитова стала олимпийской чемпионкой, а Медведева завоевала серебро.

Ранее Пятый канал рассказывал, где Евгения Медведева хотела бы жить в будущем.