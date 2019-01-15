Фигуристка Медведева рассказала, где хотела бы жить в будущем

, 18:00 38

Двукратная чемпионка мира летом 2017 года присоединилась к тренировочной группе канадского специалиста Брайана Орсера.

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что планирует вернуться на родину после канадских тренировок. Спортсменка призналась, что не представляет свою дальнейшую жизнь без России.

— Что значит русский дух для меня? Я еще не определилась. Для меня это то, когда я дышу родным воздухом, люди вокруг говоря на родном языке. Для работы я могу жить в другой стране несколько лет, но держать в голове, что в будущем вернусь домой, — цитирует фигуристку ФАН.

Евгения Медведева летом прошлого года начала тренировки в команде канадского специалиста Брайана Орсера. Однако стало известно, что в настоящий момент чемпионка мира тренируется в Москве на катке ЦСКА. Как сообщает ФАН, вернуться в расположение тренерского штаба российская спортсменка планирует через неделю.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Медведева снялась в канадском художественном фильме «Петрикор». Картина повествует о бывшей фигуристке Майе, которая после нескольких неудач в карьере решается вновь вернуться на лед, чтобы осуществить свою мечту.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

18:19
Патрушев рассказал о роли России в снижении террористической активности в мире
18:12
Видео: Более 200 пар влюбленных встали в очередь в Петербурге ради красивых свадебных дат
18:07
Адвокат Жорин: Футболист Дмитрий Тарасов должен по алиментам 7,5 миллионов рублей
18:00
Фигуристка Медведева рассказала, где хотела бы жить в будущем
17:51
«Терминатор!»: Фигурист Ягудин зло подшутил над женой, попавшей в больницу
17:47
Спасатели обнаружили под завалами в Шахтах тела еще двоих погибших
17:43
Что объединят Ольгу Бузову и Бритни Спирс: Пять фактов из жизни звезд
17:39
Фото: Джим Керри изобразил Дональда Трампа с окровавленной пилой
17:34
На Гайдаровском форуме обсудили, как повысить качество образования в России
17:29
Видео: В Петербурге состоялась премьера спектакля о японском самурае Нобунага
17:24
Глава Петербурга Александр Беглов доверил руководящие посты пятерым женщинам
17:08
Владимиру Путину подарили хоккейную композитную клюшку с гербом России
17:04
Продлен арест 12 украинским морякам
16:50
Беседа врача с Джеффом Монсоном после операции попала на видео
16:44
Ольга Голодец выступила против введения налога на выезд из России
16:39
Кокорин располнел в СИЗО, отказавшись от тюремной еды
16:37
Видео: Борис Грачевский порадовал воспитанников детского дома мастер-классом
16:36
«Настоящее вторжение»: Караван мигрантов из Гондураса отправился в США
16:34
Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Воронежской области
16:24
Элджей обиделся на «маленький»: Екатерина Гордон об иске против Дудя и Ивлеевой

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама