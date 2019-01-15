Фигуристка Медведева рассказала, где хотела бы жить в будущем

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что планирует вернуться на родину после канадских тренировок. Спортсменка призналась, что не представляет свою дальнейшую жизнь без России.

— Что значит русский дух для меня? Я еще не определилась. Для меня это то, когда я дышу родным воздухом, люди вокруг говоря на родном языке. Для работы я могу жить в другой стране несколько лет, но держать в голове, что в будущем вернусь домой , — цитирует фигуристку ФАН.

Евгения Медведева летом прошлого года начала тренировки в команде канадского специалиста Брайана Орсера. Однако стало известно, что в настоящий момент чемпионка мира тренируется в Москве на катке ЦСКА. Как сообщает ФАН, вернуться в расположение тренерского штаба российская спортсменка планирует через неделю.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Медведева снялась в канадском художественном фильме «Петрикор». Картина повествует о бывшей фигуристке Майе, которая после нескольких неудач в карьере решается вновь вернуться на лед, чтобы осуществить свою мечту.