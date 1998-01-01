Что изменится в Сербии после визита Владимира Путина

Российско-сербская дружба остается постоянным раздражителем для тех элит, что тянут осколки Югославии, например Македонию — в Западный Альянс. О том, что значит для Белграда визит Владимира Путина, и чего ждут от него простые жители Сербии, — в репортаже Пятого канала.

Самолет российского президента в сербском небе сопровождали «Свои». Несколько МИГов из числа тех, что Россия передала Сербии в прошлом году, пролетели красивым строем. Вот как это выглядело с борта номер один. Потом долгая встреча на земле. Вучич жал руку Путину так долго, что девушка из службы протокола смогла сделать аж серию фотографий на телефон. Потом сербский президент уехал в Aurus российского лидера. К этому визиту здесь повышенное внимание. Поэтому и насыщенная программа. Из аэропорта к мемориальному комплексу освободителей Белграда. Потом на выставку о российско-сербских связях.

Залпы сербских орудий Владимир Путин оценил. Видимо, это был сюрприз для российского президента. А вот приветственные слова сюрпризом не были.

— Я хочу сказать вам спасибо за ту поддержку, которую вы оказываете независимости Сербии, ее территориальной целостности. Вы всегда можете рассчитывать на нас! — отметил Александр Вучич.

— Хочу поблагодарить жителей Белграда и весь братский сербский народ за такой теплый прием, это видно по лицам людей. У нас давние глубокие корни наших отношений и очевидная духовная близость наших народов. Все это помогает нам выстраивать отношения сегодня, — ответил Владимир Путин.

Близость — это мягко сказано. Сербы к России трогательно привязаны. Добривое Лазич приехал в Белград Привез Путину подарки. Но президент Вучич его опередил. Подарил российскому лидеру щенка югославской овчарки. Зовут Паша.

Но визит был полон и официальных мероприятий. Так, Владимир Путин привез с собой и вручил сербскому президенту орден Александра Невского. Вучич поблагодарил по-русски:

— Для меня и для Сербии получить орден Александра Невского большая честь, но также и большая ответственность в моей будущей работе, в деле расширения сотрудничества между Россией и Сербией.

Серьезно обсуждали и экономические отношения. И прежде всего — газовый проект «Турецкий поток». Сотрудничество с Сербией, заявил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции, уже идет.

— Мы готовы вложить в это необходимые ресурсы. Они будут исчисляться где-то примерно миллиард и 400 миллионов долларов. Мы эту работу фактически готовим, даже практически ее начинаем. Но в конечном итоге все будет зависеть и от других стран, в том числе стран Евросоюза, насколько они в состоянии будут защитить свои суверенные национальные интересы в диалоге с европейскими структурами.

На то, что страны найдут взаимопонимание в газовом вопросе, в Сербии многие надеялись, и даже приурочили к приезду Путина большой митинг. Около храма Святого Саввы собралось несколько десятков тысяч человек.

Митинг такого масштаба — это очень серьезное мероприятие даже для мегаполиса, а центральные улицы относительно небольшого Белграда поток людей и вовсе заблокировал. Но здесь это, скорее, приятное событие, и многие сербы просто не могли сюда не прийти.

Было удивительно встретить наш триколор в небольшом македонском горном селе, где живут мусульмане-албанцы. Есть ведь такой стереотип — их считают твердой опорой запада на Балканах — как в спорном Косово, так и здесь в Македонии. Но оказалось, что все окрестные поселения живут за счет торговли с нашей страной.

Беки — владелец склада для хранения овощей и фруктов, повесил флаг три года назад. И с тех пор не снимает. И это не политический демарш, не протест. Просто знак уважения людям, с которыми он ведет и хочет продолжать вести дела.

— 99% албанцев занимаются сельским хозяйством. Все, кто умеет работать на земле, не хотят ни Евросоюза, ни НАТО, — говорит Беким Айдыновский.

— Это крайне печальный сценарий, о котором даже боимся думать, — добавляет по-русски Бранко Менчески, поставляющий в Россию овощи и фрукты.

Ни сам македонец Бранко, ни его партнер албанец Беки, ни кто-либо другой, с кем они работают, не ходили осенью на референдум по вопросу вступления страны в ЕС и НАТО. Катастрофически низкая явка — чуть более 30% лишила голосование легитимности. Население фактически его бойкотировало.

В 80 километрах от столицы расположен крупнейший в Европе военный полигон. Здесь прошлым летом, к слову, провели учения американцы. В прессе тогда цитировали одного из заокеанских командиров. «Криволак» он назвал настоящим бриллиантом, но требующим обработки.

Колоссальное давление на политику страны с населением в 2 миллиона человек. Проигрыш в плебисците атаку замедлил, но не сдержал. Для того, что бы Македония смогла войти в состав ЕС и НАТО, есть условие — смена названия.

— Оппозиция была в большинстве, была против, и недостающие девять голосов они добыли давлением, под угрозой уголовного преследования, подкупом. А несколько депутатов, заключенных ранее под стражу за преступления, наоборот, выпустили, — говорит политический аналитик Александр Пандов.

В этом форсированном грубом втягивании Скопья в НАТО видна попытка надавить на Сербию. В случае если Македония, вслед за Черногорией, станет 30-м членом Альянса, Белград на Балканах потеряет последнего соратника.