«Отписывайтесь!»: Помощница Петросяна пожаловалась на травлю из-за развода юмориста

, 20:06 Фото 136

Татьяна Брухунова пожаловалась подписчикам на избыток негативных высказываний в свой адрес.

Фото: Instagram @bruhunova

Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на травлю, которой она подверглась после развода своего руководителя. О количестве негативных комментариев Татьяна Брухунова написала на своей странице в Instagram.

 
 
 
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Сколько злости меня сейчас окружает! Объемы зашкаливают! Косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил, проститутка… и это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани. Люди, что с вами? Для чего вы пришли сюда? Разве я звала вас? Оставьте, пожалуйста, свои доморощенные советы и комментарии при себе! Они мне не нужны! Уходите, пожалуйста, отписывайтесь! #опомнитесь

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— Сколько злости меня сейчас окружает! Объемы зашкаливают! Косоглазая, сутулая, слепая… и это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани, — рассказывает женщина.

В своей публикации Татьяна призвала хейтеров вспомнить о том, что она не просила у них советов и вообще не удерживает силой в своих социальных сетях.

— Люди, что с вами? Для чего вы пришли сюда? Разве я звала вас? Оставьте, пожалуйста, свои доморощенные советы и комментарии при себе! Они мне не нужны! Уходите, пожалуйста, отписывайтесь! — заявила помощница юмориста.

Недовольство Татьяной появилось у публики во время бракоразводного процесса ее руководителя Евгения Петросяна с Еленой Степаненко. Брухунову обвинили в том, что именно она стала разлучницей и увела юмориста у жены.

Между тем женщина не то чтобы старательно опровергает эту информацию. Напротив, вместе с Евгением Вагановичем они одновременно публикуют фотографии с каникул в Барселоне.

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