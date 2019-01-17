«Отписывайтесь!»: Помощница Петросяна пожаловалась на травлю из-за развода юмориста

Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на травлю, которой она подверглась после развода своего руководителя. О количестве негативных комментариев Татьяна Брухунова написала на своей странице в Instagram.

— Сколько злости меня сейчас окружает! Объемы зашкаливают! Косоглазая, сутулая, слепая… и это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани, — рассказывает женщина.

В своей публикации Татьяна призвала хейтеров вспомнить о том, что она не просила у них советов и вообще не удерживает силой в своих социальных сетях.

— Люди, что с вами? Для чего вы пришли сюда? Разве я звала вас? Оставьте, пожалуйста, свои доморощенные советы и комментарии при себе! Они мне не нужны! Уходите, пожалуйста, отписывайтесь! — заявила помощница юмориста.

Недовольство Татьяной появилось у публики во время бракоразводного процесса ее руководителя Евгения Петросяна с Еленой Степаненко. Брухунову обвинили в том, что именно она стала разлучницей и увела юмориста у жены.

Между тем женщина не то чтобы старательно опровергает эту информацию. Напротив, вместе с Евгением Вагановичем они одновременно публикуют фотографии с каникул в Барселоне.