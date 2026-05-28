США снова атаковали военный объект в Иране

Мурад Устаров
До этого в Вашингтоне заявили об ударах по ракетным установкам ИРИ.

Axios: США уничтожили установку для запуска БПЛА и четыре дрона

Армия США сбила четыре иранских беспилотника-камикадзе и уничтожила установку для запуска дронов. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил журналист американского новостного портала Axios Барак Равид.

Он отметил, что летательные аппараты исламской республики якобы должны были нанести удары по кораблю Военно-морских сил США и торговому судну. По его словам, военные уничтожили БПЛА, а также поразили установку до момента осуществления запуска.

До этого агентство Reuters заявило, что Штаты ударили по военному объекту в Иране, который угрожал передвижению судов в Ормузском проливе и нейтрализовали несколько беспилотников.

Ранее в Центральном командовании американских ВС сообщили об атаках на ракетные установки и плавсредства в южной части ИРИ. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что удары направлены на защиту военных США от угроз, а также добавили, что речи о прекращении перемирия нет.

