«Устала быть мамой и папой» — Водонаева о воспитании сына в одиночку

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Бывшая участница «Дома-2» рассказал, как нелегко ей дается воспитание сына.

Фото: Instagram @alenavodonaeva

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Алена Водонаева, одна воспитывающая восьмилетнего сына, призналась, что устала быть «мамой и папой для ребенка». Об этом 18 января она рассказала в своем Instagram.

 — Когда-нибудь я обязательно расскажу о том, как тяжело всю жизнь воспитывать ребенка в одиночку. Как сложно быть и мамой, и папой пацану, чтобы он при этом рос нормальным мужиком, знающим что такое забота, ответственность и правильные понятия жизни, — написала Алена.

Instagram @alenavodonaeva

Сын Водонаевой Богдан родился в семье Алены и бизнесмена Алексея Малакеева в 23 августа 2010 года. В 2013 году брак распался с тех пор Алена, по ее признанию, воспитывает сына самостоятельно. Алена Водонаева, тележурналист по профессии с 2004 по 2007 годы была участницей «Дома-2». Ее называли одной из самых скандальных.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Водонаева высмеяла Веру Брежневу.

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