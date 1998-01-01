На Бали введут налог для иностранных туристов

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Денежные поступления будут направлены на сохранение культурного наследия и решение экологических проблем острова.

Фото: www.globallookpress.com

Власти острова Бали планируют ввести налог для иностранных туристов в размере 10 долларов. Как сообщает газета The Straits Times, все денежные поступления пойдут на сохранение культурного наследия и решение экологических проблем.

Новый законопроект был вынесен на рассмотрение в конце прошлого года. Сейчас обсуждаются возможные формы оплаты. Как сообщает источник, налог могут включить в стоимость авиабилетов или ввести оплату непосредственно по прибытии на остров.

Отмечается, что индонезийцев освободят от налога.

— Сборы вводятся только на иностранных туристов, поскольку они приезжают на отдых, развлекаться. Большинство индонезийцев посещают Бали, чтобы навестить родственников либо же для участия в деловых форумах— объяснил губернатор провинции Ваян Костера.

Ранее Пятый канал сообщал, что заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец выступила против введения налога на выезд из России.

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