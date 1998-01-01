На Бали введут налог для иностранных туристов

Власти острова Бали планируют ввести налог для иностранных туристов в размере 10 долларов. Как сообщает газета The Straits Times, все денежные поступления пойдут на сохранение культурного наследия и решение экологических проблем.
Новый законопроект был вынесен на рассмотрение в конце прошлого года. Сейчас обсуждаются возможные формы оплаты. Как сообщает источник, налог могут включить в стоимость авиабилетов или ввести оплату непосредственно по прибытии на остров.
Отмечается, что индонезийцев освободят от налога.
Ранее Пятый канал сообщал, что заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец выступила против введения налога на выезд из России.