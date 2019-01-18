«Клевета»: Финалисты «Битвы экстрасенсов» ответили разоблачителям

, 11:59 Фото 53

Открытое письмо ясновидящих на своей странице в Instagram опубликовал победитель 18-го сезона Константин Гецати.

Фото: www.globallookpress.com

Финалисты известного российского телешоу «Битва экстрасенсов» отреагировали на фильм Бориса Соболева «Идущие к черту». В своем проекте журналист разоблачил мошенничество «ясновидцев», показав, кто на самом деле кроется за их масками.

В ответ на разоблачение участники телепередачи написали письмо, которое на своей странице в Instagram опубликовал победитель 18-го сезона Константин Гецати. Финалисты популярного шоу попытались опровергнуть аргументы российского журналиста. Они признались, что среди участников проекта были мошенники, однако не стоит очернять их славой сразу всех.

— Журналисты нашли нескольких нечистоплотных людей и пытаются грязью замазать всех. Какой-то озлобленный мелкий администратор, уволенный за непрофессионализм, какая-то пара завистливых экстрасенсов <…> публично оклеветали нас, — объясняют финалисты.

Участники «Битвы экстрасенсов» также обратились к чувствам зрителей. Они призвали их задуматься: могло ли все быть только игрой.

— Загляните к себе в душу и ответьте на вопрос: это насколько должен упасть человек, чтобы воспользоваться чужим горем и чужой болью? Вы наблюдали за испытаниями годами, многие знают нас лично. Мы вместе с вами проливали слезы. Неужели вы считаете, что это можно проделать по сценарию? — пишут экстрасенсы.

Несмотря на сентиментальность и трогательность изложения, авторам письма не удалось достучаться до сердец зрителей. Они по-прежнему остались разочарованы их работой и окрестили участников шоу обманщиками и аферистами.

— Весь народ обманываете. Мне за вас стыдно!

— Кому нужны ваши письма? Если можете, докажите делом, а письма оставьте себе.

— Я очень разочарована! Искренне верила в способности экстрасенсов и сопереживала героям «Битвы». Этот фильм, как удар по сердцу, — поделились комментаторы.

Ранее Пятый канал сообщал, что депутат Виталий Милонов сравнил экстрасенсов с проститутками и призвал поставить их вне закона.

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