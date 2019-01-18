«Клевета»: Финалисты «Битвы экстрасенсов» ответили разоблачителям

Финалисты известного российского телешоу «Битва экстрасенсов» отреагировали на фильм Бориса Соболева «Идущие к черту». В своем проекте журналист разоблачил мошенничество «ясновидцев», показав, кто на самом деле кроется за их масками.
В ответ на разоблачение участники телепередачи написали письмо, которое на своей странице в Instagram опубликовал победитель 18-го сезона Константин Гецати. Финалисты популярного шоу попытались опровергнуть аргументы российского журналиста. Они признались, что среди участников проекта были мошенники, однако не стоит очернять их славой сразу всех.
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Открытое письмо от имени финалистов и победителей «Битвы экстрасенсов» #битваэкстрасенсов #битвасильнейших #открытоеписьмо
Участники «Битвы экстрасенсов» также обратились к чувствам зрителей. Они призвали их задуматься: могло ли все быть только игрой.
Несмотря на сентиментальность и трогательность изложения, авторам письма не удалось достучаться до сердец зрителей. Они по-прежнему остались разочарованы их работой и окрестили участников шоу обманщиками и аферистами.
— Весь народ обманываете. Мне за вас стыдно!
— Кому нужны ваши письма? Если можете, докажите делом, а письма оставьте себе.
— Я очень разочарована! Искренне верила в способности экстрасенсов и сопереживала героям «Битвы». Этот фильм, как удар по сердцу, — поделились комментаторы.
Ранее Пятый канал сообщал, что депутат Виталий Милонов сравнил экстрасенсов с проститутками и призвал поставить их вне закона.