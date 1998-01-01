Кокорин и Мамаев могут сыграть в «Бутырке» матч 19 января

Александр Кокорин и Павел Мамаев могут сыграть матч в стенах СИЗО «Бутырка» 19 января, на праздник Крещения. Об этом сообщает RT со ссылкой на заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии, Еву Меркачеву.

В матче, слухи о котором ходили до Нового года, должны сойтись сборные заключенных «Бутырки» с сотрудниками знаменитого московского СИЗО. Меркачева отмечает, что дата вероятного матча будет известна после 9 января.

— Так как сейчас праздники, то никто над этим (организацией матча — прим. ред.) не работает. Но организаторы уверяют, что матч состоится и они постараются сделать все максимально ярко, — поясняет заместитель председателя.

Не все разделяют оптимизм относительно матча с участием скандальных футболистов. Адвокат Татьяна Стукалова ранее заявляла, что никакого матча в стенах «Бутырки» не состоится и что над ребятами кто-то таким образом издевается. Ранее Пятый канал приводил слова комментатора Геннадия Орлова о будущем двух футболистов-заключенных.