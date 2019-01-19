«Это что, силикон?» Грудь Седоковой взбудоражила пользователей сети — фото

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Певица опубликовала в Instagram фото в откровенном купальнике и снабдила его мотивационным текстом о женской уверенности в себе. Публикация понравилась юзерам обоих полов.

Фото: www.globallookpress.com

Анна Седокова выложила в Instagram фото в откровенном купальнике, который позволяет рассмотреть ее пышную грудь. В подписи она оставила целое послание по поводу уверенности в себе и женской красоты.

— В каждом и каждой из нас есть 1000000 сомнений, даже в самой красивой или в самой уверенной в себе. Самые счастливые люди в Instagram могут быть крайне несчастны в жизни, а идеальная кожа всего лишь отличная программа в телефоне, а может и наоборот. Все зависит от нашей внутренней уверенности в себе, с простой веры в себя. В общем, все мы люди одинаковые, просто кто-то лучше обрабатывает фото, а кто-то хуже, — написала Седокова.

 
 
 
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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Основная масса поклонников оценила и фото и текст.

— Вы очень красивая и формы у вас шикарные!

— Но от ваших глаз, все равно взор не отвести.

— Мощно, сочно, сексуально и очень, очень горячо.

— Огромное спасибо, что помогаете воспринимать себя и мир вокруг по-другому, не как требуют стандарты и мир.

Однако нашлись и те, кто обратил особое внимание на грудь певицы. Некоторые заподозрили Анну в том, что она прибегла к пластической хирургии.

— Это что, силикон?

— Какие большие буфера? Они всегда были такими?

— Силикон хорошо смотрится… — написали завистники.

Ранее Пятый канал публиковал рассказ Седоковой о проблемах в семье.

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