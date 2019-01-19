Анна Седокова выложила в Instagram фото в откровенном купальнике, который позволяет рассмотреть ее пышную грудь. В подписи она оставила целое послание по поводу уверенности в себе и женской красоты.
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Основная масса поклонников оценила и фото и текст.
— Вы очень красивая и формы у вас шикарные!
— Но от ваших глаз, все равно взор не отвести.
— Мощно, сочно, сексуально и очень, очень горячо.
— Огромное спасибо, что помогаете воспринимать себя и мир вокруг по-другому, не как требуют стандарты и мир.
Однако нашлись и те, кто обратил особое внимание на грудь певицы. Некоторые заподозрили Анну в том, что она прибегла к пластической хирургии.
— Это что, силикон?
— Какие большие буфера? Они всегда были такими?
— Силикон хорошо смотрится… — написали завистники.
Ранее Пятый канал публиковал рассказ Седоковой о проблемах в семье.