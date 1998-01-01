У Петропавловской крепости в Петербурге верующие занимают очередь в прорубь

В Петербурге верующие стоят в очереди, чтобы окунуться в главную иордань города — у Петропавловской крепости. Днем в субботу, 19 января, прорубь в Неве у Трубецкого бастиона освятил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Перед этим правящий архиерей отслужил в честь праздника Крещения Господне божественную литургию в Николо-Богоявленском морском соборе.

Всего в этом году в разных районах города обустроено 25 иорданей, некоторые из них будут работать до полуночи 19 января.

В Санкт-Петербурге в субботу, 19 января, девять градусов мороза, а вечером, по прогнозам синоптиков, похолодает до минус 13, местами до минус 17 градусов.

Ранее Пятый канал рассказывал о ночных крещенских купаниях в Москве и Петербурге.