Православные верующие Москвы и Санк-Петербурга начали окунаться в иордань накануне праздника крещения Господня — крещенского сочельника 18 января. Сразу после проведения службы с освящением вод — чином водосвятия.

Для этого сразу в нескольких местах обеих столиц организованы специальные купели с переодевалками.

Одна из самых популярных — самом центре Петербурга, напротив храма Успенья Пресвятой Богородицы на набережной Невы.

В Москве — православные совершают крещенские омовения в парке «Серебряный бор».

К купелям уже выстроились большие очереди желающих, согласно народной традиции. окунуться в освященные воды. Не останавливает даже мороз.

Спускаясь в купель, православные окунаются трижды, осеняя себя кресным знамением, и произнося: «Во имя Отца, Сына, и Святого Духа. Аминь!».

Настроение у всех приподнятое.

Согласно поверью во время крещенского купания, даже в самый сильный мороз окунающийся не заболеет.