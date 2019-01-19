Фото: Аршавин спустя пять лет впервые встретился с сыновьями

Завершивший карьеру профессионального футболиста Андрей Аршавин решил наладить отношения с детьми, которых не видел после развода с Юлией Барановской.
Звезда российского футбола опубликовал фотографию с сыновьями, с которыми встретился в кафе. Судя по всему, встреча прошла без Юлии Барановской.
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— Мои клоны!!!!! люблю вас!!! — подписал публикацию Аршавин.
Подписчики поддержали правильное начинание Андрея и отметили сходство детей с отцом. Были и те, кто не поверил в искренность его чувств.
— Вдруг спустя пять лет вновь любить стал, — гласит один из комментариев.
Ранее Пятый канал рассказывал о другой семье, которую оставил Аршавин.