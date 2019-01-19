Фото: Аршавин спустя пять лет впервые встретился с сыновьями

, 20:26 Фото 806

Звезда российского футбола опубликовал снимок с детьми от Юлии Барановской.

Фото: globallookpress.com

Завершивший карьеру профессионального футболиста Андрей Аршавин решил наладить отношения с детьми, которых не видел после развода с Юлией Барановской.

Звезда российского футбола опубликовал фотографию с сыновьями, с которыми встретился в кафе. Судя по всему, встреча прошла без Юлии Барановской.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10)

— Мои клоны!!!!! люблю вас!!! — подписал публикацию Аршавин.

Подписчики поддержали правильное начинание Андрея и отметили сходство детей с отцом. Были и те, кто не поверил в искренность его чувств.

— Вдруг спустя пять лет вновь любить стал, — гласит один из комментариев.

Ранее Пятый канал рассказывал о другой семье, которую оставил Аршавин.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

21:32
Путин поприветствовал участников театральной премии «Золотая маска»
21:16
Санкт-Петербург борется со снегом и гололедом днем и ночью без выходных
21:01
Мария Захарова ответила Анатолию Чубайсу на счет «бедной России»
20:44
«Ваш любимый президент я!»: Трамп заявил, что он самый выдающийся за всю историю США
20:26
Фото: Аршавин спустя пять лет впервые встретился с сыновьями
20:13
«Это убивает!»: Избалованный сын Анджелины Джоли намерен уйти из дома
19:54
Одинокий принц: Елизавета II вычеркнула Филиппа из своей жизни — британские СМИ
19:43
Максим Галкин шокировал поклонников, показав татуировку во всю спину
19:20
Фото: Ушел из жизни «самый милый песик» в мире
19:12
Видео: Башкирский школьник показал самолет Владимира Путина изнутри
18:59
Где можно будет наблюдать затмение 21 января и почему Луна будет «кровавой»
18:54
При взрыве на мексиканском трубопроводе погибли минимум 66 человек
18:38
В Госдуме предложили списать невозвратные долги россиян за ЖКХ
18:29
В РПЦ прокомментировали заявление Филарета, провозгласившего себя патриархом всея Руси
18:21
«Жмот!»: Украинцы смеются над Порошенко, подарившем сельским хоккеистам клюшки вместо коньков
17:59
Победитель конкурса «Лидеры России» поделился опытом управления с петербургскими активистами
17:42
Десятый акт протестов «желтых жилетов»: Во Франции задержаны минимум 12 человек
17:35
«Биланхолия»: Фанатов Билана и Гагариной разводят на деньги в соцсетях
17:26
Видео: Польша прощается с мэром Гданьска
17:19
Видео: Валуев ответил на критику «теплого» купания в крещенскую ночь

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

14 января

Алиса Аршавина: Меня и дочки в жизни Андрея будто не было

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама