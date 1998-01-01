Путин поприветствовал участников театральной премии «Золотая маска»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов юбилейной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». В поздравительно телеграмме, глава государства отметил символичность круглой даты в 2019 году, который объявлен Годом театра.

Российский лидер назвал «Золотую маску» одним из главных событий театрального сезона.

— Вот уже четверть века он знакомит аудиторию с замечательными постановками, работами талантливых режиссёров, сценаристов, художников, актёров, их интересными, нестандартными творческими решениями , — говорится в сообщении

В юбилейной «Золотой маске», которая стартовала 19 января в Москве, принимают участие 80 театров из 24 российских городов. В рамках первого проекта на фестивале — «БДТ в Москве» — зрителям и членам жюри покажут спектакли «Гроза», «Пьяные», «Алиса», «Губернатор» в постановке Андрея Могучего.

Ранее Пятый канал рассказывал о театральном марафоне, который стартовал во Владивостоке.