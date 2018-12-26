Виталия Милонова заметили на выступлении группы «Гопота» в Петербурге

Социальные сети обсуждают видео, на котором мужчина похожий на депутата Государственной Думы Виталия Милонова, приехал в субботу, 19 января, на концерт петербургской супер-группы, как они себя называют, «Гопота». Видео опубликовал Telegram-канал «Мегаполис-онлайн».

Официального подтверждения, что видео было снято именно сегодня нет. Но доподлинно известно, что в настоящее время музыканты выступают перед поклонниками в одном из клубов Северной столицы.

На опубликованных кадрах видно, что возможно парламентарий вместе с коллективом планирует спеть песню, которая была посвящена ему музыкантами в 2012 году.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Виталий Милонов зачитал рэп и снял клип.