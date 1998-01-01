«Даша, я теряю сознание!»: пассажир рейса «Москва — Дубай» о массовом обмороке

, 1:31 Эксклюзивное интервью 344

Артем Камбаров, один из потерявших сознание во время перелета из Москвы в Дубай 19 января, рассказал свою версию событий. По мнению мужчины, произошедшее не могло быть случайностью.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Один из пострадавших пассажиров самолета, где одновременно потеряли сознание пятеро человек, рассказал о том, как разворачивались события. По мнению Артема Камбарова, это не могло быть случайным совпадением.

Мужчина рассказал, что находился в самолете вместе с женой. Супруги уснули почти сразу — вылет был назначен на раннее утро. Проснувшись через некоторое время, мужчина увидел, что в проходе на полу сидит пассажир. По словам Артема, лицо у него было «как у покойника» — бледное с желтоватым оттенком. Пострадавший находился в сознании, но, по мнению молодого человека, не осознавал происходящего. Как только первого пассажира привели в чувство, недомогание почувствовал и сам Артем.

— Я говорю своей жене: «Даша, я теряю сознание, я не знаю что со мной». Я пытался пошевелить руками, лицом какую-то мимику сделать. И дальше я ничего не помню, очнулся я уже от того что человек — не стюардесса, не бортпроводник — меня реанимирует, — рассказал Камбаров.

Едва пришел в себя сам Артем, плохо стало женщине, сидящей почти сразу за ним, а затем и маленькой девочке. Как подчеркнул собеседник Пятого канала, все обмороки произошли с небольшим временным интервалом и нездоровилось людям, сидевшим неподалеку друг от друга. Такое совпадение, считает мужчина, не могло быть случайным. Одна из версий произошедшего, которую выдвигает сам Артем — разгерметизация салона воздушного судна.

— Я не специалист, но мне почему-то кажется, что где-то что-то разгерметизировалось, этого хватило, чтобы люди потихоньку начали отключаться, — считает мужчина.

Среди возможных вариантов причин массового недомогания некачественное бортпитание Артем не рассматривает, поскольку сам он ничего в самолете не ел и не пил, но симптомы у него были те же самые, что и у остальных пострадавших. Кроме того, еще при посадке на рейс мужчина обратил внимание на нехарактерный гул, который раздавался от самолета.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в субботу, 19 января, экстренную посадку пришлось совершить самолету, выполнявшему рейс «Москва — Дубай». Пятеро пассажиров одновременно потеряли сознание.

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