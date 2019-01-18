Без грима и фотошопа: Фото ненакрашенной Дженнифер Лопес произвело фурор в сети

, 7:54 Фото 245

Поклонники удивились, что в 49 лет актриса имеет безупречную кожу практически без морщин.

Фото: Twitter @jlo

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес выложила в Instagram новое фото, где предстала перед публикой совершенно ненакрашенной. Оказалось, что в 49 лет звезда имеет безупречную кожу практически без морщин.

 
 
 
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#nofilterFriday #nomakeupday #lovemeasIam 🦋🦋🦋

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Новое фото быстро собрало более двух миллионов лайков и 22 тысячи комментариев. Фанаты были поражены, насколько молодо звезда выглядит без макияжа. Они просили поделиться секретом ухода за кожей и рассказать, как певица следит за собой. Девушки честно признались, что такой красоте могут только позавидовать, и попросили раскрыть секрет молодости.

Недоброжелатели Лопес были также приятно удивлены. Многие считали, что актриса умело пользуется фотошопом, а морщинки замазывает при помощи косметических средств. Оказалось, звезде не нужно ни то, ни другое. Она хороша в любом виде и совершенно без фильтров.

Ранее Пятый канал раскрыл секрет стройной фигуры Дженнифер Лопес.

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