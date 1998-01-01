«Рожу третьего, когда придет время»: Глюкоза раскрыла подробности семейной жизни

, 8:54 217

Российская певица призналась, что пока не планирует заводить третьего ребенка.

Фото: Instagram @chistyakova_ionova

Наталья Ионова, известная в России как певица Глюкоза, рассказала о своей семейной жизни и планах на будущее. Артистка призналась, что они с мужем пока не планируют пополнения в семействе.

— Рожу третьего ребенка, когда придет время. На самом деле мы с мужем не планируем какую-то конкретную дату. Как случится, так и будет, — поделилась звезда.

Глюкоза рассказала, что старается быть строгой мамой и учит детей отвечать за свои слова.

— Если договорилась с дочками, что сначала они сделают уроки и только после мы поедем в кино, то так и будет — не поддамся ни на какие уговоры, — объяснила звезда шоу-бизнеса.

Артистка призналась, что любит проводить время со своими дочерьми. Валяться с любимыми малышками в кровати и обсуждать, как прошел день — одни из лучших мгновений в жизни, по словам певицы. В своих детях она воспитывает доброту, целеустремленность и уважение к взрослым. Актриса надеется, что ее любимицы многого добьются в жизни.

На вопрос, почему муж не запрещает выкладывать в соцсеть откровенные фото, актриса ответила, что в их семье царит взаимопонимание. Александр Чистяков понимает, что подобные наряды — часть образа российской звезды. Он уверен в чувствах своей супруги, поэтому ни к кому не ревнует.

Ранее Пятый канал сообщал, что Глюкоза порадовала подписчиков новым снимком в платье с крайне глубоким декольте.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

10:04
Facebook запустит сервис для просмотра мемов
10:00
Харатьян о «Гардемаринах»: «Я не должен был играть эту роль!»
9:50
«Пак Мэн» в строю: Мэнни Пакьяо вернулся на ринг с победой
9:36
На Камчатке объявился новый Жрун, который не залег в зимнюю спячку
9:24
Залповый снегопад: ученые прогнозируют период неизведанных катаклизмов
9:18
Тарковский и «Потемкин»: Назван ТОП самых популярных на Западе советских фильмов
9:02
На Украине гадают об условиях для начала войны с Россией
8:54
«Рожу третьего, когда придет время»: Глюкоза раскрыла подробности семейной жизни
8:39
Мария Шарапова проиграла в четвертом круге Australian Open
8:22
Умер пермский режиссер-документалист Рашид Давлетшин
8:14
«Держаться бы им подальше»: Пушков о заходе Donald Cook в Черное море
7:54
Без грима и фотошопа: Фото ненакрашенной Дженнифер Лопес произвело фурор в сети
7:35
МИД предупреждает россиян об отмене авиарейсов в США
7:16
Эстонский журналист предложил направить ракеты на Петербург
6:36
«Привет, Уфа!»: Жан-Клод Ван Дамм передал привет российскому городу
6:11
«Я мог бы»: Раймонд Паулс рассказал, почему не переезжает в Россию
5:43
«За свой счет»: разработка лунного «Союза» будет оплачена полностью Россией
5:20
Видео: нетрезвый водитель спровоцировал ДТП у остановки во Владивостоке
5:03
Дамы в отчаянии: Брэд Питт нашел новую любовь
4:39
Петербургские коммунальщики вышли в ночные смены для борьбы со снегопадом

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама