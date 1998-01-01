«Рожу третьего, когда придет время»: Глюкоза раскрыла подробности семейной жизни

Наталья Ионова, известная в России как певица Глюкоза, рассказала о своей семейной жизни и планах на будущее. Артистка призналась, что они с мужем пока не планируют пополнения в семействе.

— Рожу третьего ребенка, когда придет время. На самом деле мы с мужем не планируем какую-то конкретную дату. Как случится, так и будет, — поделилась звезда.

Глюкоза рассказала, что старается быть строгой мамой и учит детей отвечать за свои слова.

— Если договорилась с дочками, что сначала они сделают уроки и только после мы поедем в кино, то так и будет — не поддамся ни на какие уговоры, — объяснила звезда шоу-бизнеса.

Артистка призналась, что любит проводить время со своими дочерьми. Валяться с любимыми малышками в кровати и обсуждать, как прошел день — одни из лучших мгновений в жизни, по словам певицы. В своих детях она воспитывает доброту, целеустремленность и уважение к взрослым. Актриса надеется, что ее любимицы многого добьются в жизни.

На вопрос, почему муж не запрещает выкладывать в соцсеть откровенные фото, актриса ответила, что в их семье царит взаимопонимание. Александр Чистяков понимает, что подобные наряды — часть образа российской звезды. Он уверен в чувствах своей супруги, поэтому ни к кому не ревнует.

Ранее Пятый канал сообщал, что Глюкоза порадовала подписчиков новым снимком в платье с крайне глубоким декольте.