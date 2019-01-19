«Пак Мэн» в строю: Мэнни Пакьяо вернулся на ринг с победой

Мэнни Пакьяо снова «на коне» — филиппинский боксер 20 января одержал свою 61 победу на профессиональном ринге. Соперником Пакьяо был американец Эдриен Бронер. Текстовую трансляцию матча вела Газета.ru.

Пакьяо подходил к бою в ранге чемпиона мира по версии WBA Regular в полусреднем весе со статистикой 69 поединков, 60 побед, из них 39 — нокаутом. Многие прочили 40-летнему боксеру уход на заслуженный отдых, но он решил вернуться на профессиональный ринг.

Эдриен Бронер — экс-чемпион мира в четырех весовых категориях, имел до боя статистику 33 поединка, 30 побед, 24 нокаута. Он моложе Пакьяо на 11 лет, но на ринге ему это не помогло.

На арене Пакьяо продемонстрировал колоссальную выносливость и физическую форму на протяжении всех десяти раундов — он доминировал над Бронером, постоянно атаковал и не давал тому завладеть инициативой. Американец стойко держался в обороне, но в атаке переломить напор Мэнни ему не удалось.

Пакьяо признан победителем по решению судей. Филиппинский боец сохранил за собой титул чемпиона мира по версии WBA и записал себе в актив 61-ю профессиональную победу.

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