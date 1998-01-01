Комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

Скандальная комедия Андрея Красовского «Праздник» была удалена с YouTube. Об этом режиссер кинокартины сообщил на своей странице Facebook. О причинах удаления ленты с сервиса пока ничего неизвестно.

Фильм «Праздник» появился в сети 3 января, когда Красовский опубликовал его на своем YouTube-канале. Прокатное удостоверение на кинокартину режиссер так и не получил: многие были против, а пробиваться через волны возмущений Красовский не захотел. На производство фильма отреагировали и сотрудники прокуратуры. Одного из членов съемочной группы «Праздника» даже вызвали на допрос в связи с проверкой обстоятельств создания фильма.

Андрей Красовский признался, что неоднократно получал угрозы после выпуска кинокартины. Он недоволен, что премьера ленты состоялась в интернете. Отношение к комедии со стороны общества лишило ее «фестивальной судьбы» и не позволило создателю выдвинуть ее на премию.

Сюжет фильма «Праздник» рисует события героической блокады Ленинграда. Однако, в отличие от большинства картин, приуроченных к этой дате, в центре внимания оказывается привилегированная семья, которая неплохо себя чувствует во времена великого голода. Фильм снят в жанре комедии, герои которой готовятся отмечать Новый год.

Ранее Пятый канал рассказал, что в сети состоялась премьера комедии о блокадном Ленинграде «Праздник». Однако многие общественные организации выступали против его выхода в свет.