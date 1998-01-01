Автора фильма «Праздник» о блокадном Ленинграде вызывали на допрос в полицию

Известный кинематографист Алексей Красовский получил приглашение на допрос в полицию. При этом причина вызова пока не известна. Об этом сообщает «Интерфакс».

Источник сообщает, что режиссера вызвали на беседу со следователем управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного МВД. В то же время сам Красовский утверждает, что не получал официальных документов

— Мне звонили люди, представляясь следователями, но следователи ли это или просто тролли, боты или сумасшедшие, я не знаю. Каких-то документов я не видел. Меня следователь по борьбе с экономическими преступления пока еще к себе не звал, — сказал он в комментарии «Дождю».

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