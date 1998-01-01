«Волноваться не о чем!»: Фигуристка Туктамышева о своей карьере

, 20:07 Эксклюзивное интервью 49

Чемпионка мира в одиночном катании пояснила свои слова о возможном уходе из большого спорта.

Фото, видео: РИА Новости / Александр Вильф, Пятый канал

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева дала пояснения по поводу своего интервью, где рассказала о конце карьеры. Она отметила, что ее слова неправильно поняли.

— Нет, конечно это не правда. По крайней мере сейчас. Потому что все равно главная цель сейчас — это Чемпионат мира. Высказалась я немножко в другом ключе, что сейчас только подходит к концу моя спортивная карьера. Это не середина, это не начало, но я не думаю о завершении, — ответила титулованная спортсменка на вопрос о правдивости слухов.

Она добавила, что будет «ответственно кататься еще несколько сезонов, насколько позволяет здоровье, психическое и физическое состояние».

— Поэтому волноваться не о чем, — заключила Туктамышева.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Плющенко похвастался своей ученицей-вундеркиндом.

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