Актриса Светлана Немоляева отменила празднование 87-летия ради свадьбы внука

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 1 430 0

Актриса Немоляева отменила празднование 87-летия ради свадьбы 23-летнего внука

Актриса Светлана Немоляева отменила празднование 87-летия ради свадьбы внука

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Артистка скромно отметила день рождения, чтобы как следует погулять на торжестве у молодежи.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева отметила 87-й день рождения, а через несколько дней женила 23-летнего внука. Сын актрисы Александр Лазарев рассказал журналистам федерального канала, что праздник мамы пришлось отмечать скромно — все силы и средства семья бросила на подготовку к бракосочетанию младшего наследника.

Немоляева прожила с супругом Александром Лазаревым 51 год, в 2011-м она овдовела. В счастливом союзе артистов на свет появился единственный сын — его назвали, как отца. У Лазарева-младшего двое детей — Полина, ей 33 года, и Сергей. Дочь решила продолжить семейную династию, она служит в труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Сергей Лазарев выбрал другой путь, но тоже связанный с творчеством. Молодой человек выучился на продюсера. Шутя он объясняет это так — хоть кто-то в семье должен зарабатывать деньги. Полина замуж не спешит, что немного печали бабушку, у которой уже готово приданое. Ее младший брат наоборот, не боится брака, несмотря на юный по сегодняшним меркам возраст.

Молодую избранницу Сергея Лазарева зовут Марией, она графический дизайнер Невеста хорошая, образованная, училась в Италии и Англии. Будущим родственникам девушка понравилась сразу. Поэтому и свадьбу спустя четыре года ей и любимому внуку устроили роскошную. На регистрацию в Грибоедовский ЗАГС пара приехала в ретро-автомобиле, гостей новобрачные встречали в банкетном зале на Рублевке. Первый танец влюбленные танцевали под живое исполнение Влада Топалова и Регины Тодоренко.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Анита Цой пожаловалась, что не может найти невесту сыну.

+12° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Месяц красоты: когда в мае 2024 делать стрижку на успех и финансовую удач...

Последние новости

1:05
«Вижу вместо вас инопланетянку»: как Катя Лель связана с потусторонним миром
0:52
«Вбить клин между Европой и США»: Си Цзиньпин отправится в европейское турне
0:38
«Отжал мой картофельный заводик»: Рудковская заявила о предательстве лучшего друга семьи
0:24
Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для ВСУ
0:10
В Пулково прокомментировали запрет на упаковку багажа в пищевую пленку
23:55
«Мы должны готовиться»: к чему приведет назначение Рютте на пост генсека НАТО

Сейчас читают

Выставка трофейных боевых машин готовится к открытию в Парке Победы
«Тяжеловато»: сын Юрия Куклачева с последними новостями о состоянии отца
«Спасают свою шкуру любой ценой»: военный эксперт назвал причины отступления ВСУ
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео