Актриса Светлана Немоляева отменила празднование 87-летия ради свадьбы внука

Артистка скромно отметила день рождения, чтобы как следует погулять на торжестве у молодежи.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева отметила 87-й день рождения, а через несколько дней женила 23-летнего внука. Сын актрисы Александр Лазарев рассказал журналистам федерального канала, что праздник мамы пришлось отмечать скромно — все силы и средства семья бросила на подготовку к бракосочетанию младшего наследника.

Немоляева прожила с супругом Александром Лазаревым 51 год, в 2011-м она овдовела. В счастливом союзе артистов на свет появился единственный сын — его назвали, как отца. У Лазарева-младшего двое детей — Полина, ей 33 года, и Сергей. Дочь решила продолжить семейную династию, она служит в труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Сергей Лазарев выбрал другой путь, но тоже связанный с творчеством. Молодой человек выучился на продюсера. Шутя он объясняет это так — хоть кто-то в семье должен зарабатывать деньги. Полина замуж не спешит, что немного печали бабушку, у которой уже готово приданое. Ее младший брат наоборот, не боится брака, несмотря на юный по сегодняшним меркам возраст.

Молодую избранницу Сергея Лазарева зовут Марией, она графический дизайнер Невеста хорошая, образованная, училась в Италии и Англии. Будущим родственникам девушка понравилась сразу. Поэтому и свадьбу спустя четыре года ей и любимому внуку устроили роскошную. На регистрацию в Грибоедовский ЗАГС пара приехала в ретро-автомобиле, гостей новобрачные встречали в банкетном зале на Рублевке. Первый танец влюбленные танцевали под живое исполнение Влада Топалова и Регины Тодоренко.

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