Шойгу поздравил отличившиеся в спецоперации воинские части

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 78 0

Эти бойцы каждый день проявляют героизм и мужество на поле боя.

Шойгу поздравил отличившиеся в спецоперации воинские части

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил четыре воинские части, участвующие в спецоперации, с награждением орденами Суворова и Кутузова.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, Шойгу поздравил 11-ю отдельную гвардейскую инженерную Кингисеппскую Краснознаменную ордена Александра Невского бригаду с награждением орденом Суворова. Он указал, что военные работают на самых сложных направлениях, и успешно выполняют задачи по установке минно-взрывных заграждений на заданных участках фронта.

Орденом Суворова также награждена 90-я зенитная ракетная бригада. Успешные действия этих бойцов на херсонском и запорожском направлениях являются образцом доблести и исполнения воинского долга, указал Шойгу.

Глава Минобороны поздравил и 50-ю отдельную железнодорожную бригаду с награждением орденом Кутузова за заслуги в укреплении обороноспособности страны. Эти бойцы обеспечивают непрерывное движение народно-хозяйственных и воинских грузов. Также в ходе спецоперации они материально-технически обеспечивают подразделения группировки войск «Восток» и охраняют границы Брянской области.

А 56-й гвардейский десантно-штурмовой ордена Отечественной войны I степени Донской казачий полк. Он был удостоен ордена Кутузова. Так, например, благодаря их работе на херсонском направлении украинские националисты понесли существенные потери.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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