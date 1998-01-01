Умер агент ЦРУ, ставший прототипом героя фильма «Операция Арго»

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Тони Мендес разрабатывал операцию по спасению шести американских дипломатов из Ирана во время исламской революции 1979 года.

Фото: Twitter @SecPompeo, YouTube / Jake Hamilton

Бывший агент ЦРУ Тони Мендес скончался в США в возрасте 78 лет. Он известен тем, что разрабатывал операцию по спасению шести американских дипломатов из охваченного исламской революцией Тегерана в 1979 году, и стал прообразом героя фильма «Операция Арго». В картине, получившей три премии «Оскар» и два «Золотых глобуса», Мендеса играл актер и режиссер Бен Аффлек.

Как сообщает Associated Press, бывший агент ЦРУ, умер в доме престарелых в Фредерике (штат Мэриленд). Он страдал от болезни Паркинсона.

Тони Мендес служил в ЦРУ в течение 25 лет, с 1965 года. В 1980 году за операцию «Канадская хитрость», в ходе которой были вызволены из Ирана сотрудники посольства США, он был награжден медалью за заслуги в разведке. Позже написал об этом в книге «Мастер маскировки».

Twitter @IntlSpyMuseum
Twitter @IntlSpyMuseum
Twitter @IntlSpyMuseum

Ранее Пятый канал сообщал, что в США на 91 году жизни скончался бывший глава Пентагона (1977-1981) Гарольд Браун.

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