В Якутии задержали бизнесмена за попытку подкупа регионального министра

В столице Республики Саха задержан генеральный директор АО «Якутская ярмарка» Михаил Федоров. Бизнесмена взяли с поличным в момент передачи взятки министру предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирине Высоких.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства, операция проводилась по инициативе главы ведомства Высоких. Бизнесмен был задержан с поличным сотрудниками УФСБ по Республике Саха.

— Федорова задержали в воскресенье вечером в одном из офисов туристско-информационного центра «Якутия», расположенного в гостиничном комплексе «Полярная звезда Якутск», — сообщила пресс-служба министерства предпринимательства.

По словам Ирины Высоких, бизнесмен предложил ей взятку в размере 7% от прибыли туристических объектов, которые Федоров хотел получить от министерства в ведение «Якутской ярмарки».

Чиновник подчеркнула, что ей было стыдно за поведение бизнесмена.

Ранее Пятый канал сообщал, что причиной увольнения замминистра финансов Хакасии Галины Спиридоновой стало не ее возмущение «бессовестно высокими» премиями региональных чиновников, а истечение срока действия штатного договора.