В «Москва-сити» построят самый высокий небоскреб в Европе

Компания «Мосинжпроект» начнет в 2019 году строительство многофункционального комплекса, который станет самым высоким жилым зданием в Европе. Внутри многоэтажки планируется открыть рестораны, детский центр, офисы, спорткомплекс с бассейном, но главная часть здания — 130 тысяч квадратных метров — придется на жилье.

Небоскреб высотой 405 метров и площадью 280 тысяч квадратных метров будет построен ровно через пять лет, в 2024 году. Как сообщает РИА Новости, туда переедет головной офис «Мосинжпроекта», который входит в сто крупнейших инжиниринговых компаний мира.

Удобное местоположение, красивые виды, уютные кафе, смотровая площадка на высоте 399 метров — все это, наверняка, притянет немало туристов и жильцов города.

Уже известно, что строительство только нижней части комплекса и котлована обойдется в пять миллиардов рублей.

Ранее Пятый канал рассказал о завершении строительства тоннеля на подходе к Крымскому мосту.